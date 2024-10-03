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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftası dün oynanan 9 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta karşılaşmalarında heyecan dün oynanan 9 maçla devam etti. Günün 19.45 seansında 5 golün atıldığı mücadelede Feyenoord, deplasmanda Girona'yı 3-2 mağlup ederek ilk 3 puanını elde etti. Diğer maçta ise Atalanta, Shakhtar Donetsk'i 3 golle yendi. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda ise sürpriz sonuçlar alındı. Fransız ekibi Lille, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etmeyi başarırken, milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu. Arda, 90. dakikada da bir pozisyondan yararlanamazken, eflatun-beyazlılar ilk mağlubiyetini yaşadı.
İngiliz ekibi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ne 9 gollü galibiyetle başlayan Bayern Münih'i ikinci haftada yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun birer gol attığı müsabakada Benfica, Atletico Madrid'i 4-0 yendi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, RB Leipzig'e karşı 11'de maça başlarken 60 dakika sahada kaldı. İtalyan ekibi mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Avusturya ekibi Sturm Graz'da ise Erencan Yardımcı 66. dakikada oyuna girdi ancak skora etki edemedi. Devler Ligi'ne Milan galibiyetiyle başlayan Liverpool, ikinci hafta yine bir İtalyan ekibi Bologna ile karşılaştı. Liverpool, rakibini Mac Allister ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti.

Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam alınan sonuçlar şöyle:

Girona - Feyenoord: 2-3
Shakhtar Donetsk - Atalanta: 0-3
Lille - Real Madrid: 1-0
Benfica - Atletico Madrid: 4-0
Liverpool - Bologna: 2-0
Dinamo Zagreb - Monaco: 2-2
Aston Villa - Bayern Münih: 1-0
RB Leipzig - Juventus: 2-3
Sturm Graz - Club Brugge: 0-1

Benfica, Atletico Madrid'i Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile 4'lediBenfica, Atletico Madrid'i Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile 4'lediSpor

 

Etiketler Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları kerem aktürkoğlu Orkun Kökçü
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