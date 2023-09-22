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Şampiyonlar Ligi'ne Tete damgası! Haftanın golü seçildi

Şampiyonlar Ligi'ne Tete damgası! Haftanın golü seçildi
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete'nin attığı gol, haftanın en iyi golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisi seçildi.

Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" ödülünün sahibi oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini'nin gollerini geçen Tete, maçın en iyi oyuncusu da seçilmişti.

Etiketler Galatasaray galatasaray tete gol haftanın gölü şampiyonlar ligi
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