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UEFA kararını verdi: Şampiyonlar Ligi finali, hangi yıl Türkiye'de oynanacak?

UEFA kararını verdi: Şampiyonlar Ligi finali, hangi yıl Türkiye'de oynanacak?

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararı sonrası Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de ne zaman oynanacağı merak konusu olmuştu.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, finalin hangi yıl Türkiye'de oynanacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

AA'nın aktardığına göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

 Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Etiketler şampiyonlar ligi final türkiye
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