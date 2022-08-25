UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da gerçekleştirilen organizsyonla çekildi. İşte Şampiyonlar Ligi grupları...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

KURALARI HAMİT ALTINTOP VE YAYA TOURE ÇEKTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.

BAŞKANLIK ÖDÜLÜ SACCHI'NİN

Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR



A GRUBU



Ajax

Liverpool

Napoli

G.Rangers

B GRUBU



Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge



C GRUBU



Bayern Münih

Barcelona

İnter

V.Plzen

D GRUBU



Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting Lizbon

Marsilya

E GRUBU



Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb



F GRUBU



Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU



Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H GRUBU



Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa