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UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da gerçekleştirilen organizsyonla çekildi. İşte Şampiyonlar Ligi grupları...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

KURALARI HAMİT ALTINTOP VE YAYA TOURE ÇEKTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.

BAŞKANLIK ÖDÜLÜ SACCHI'NİN

Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR


A GRUBU

Ajax
Liverpool
Napoli
G.Rangers
B GRUBU

Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge


C GRUBU

Bayern Münih
Barcelona
İnter
V.Plzen
D GRUBU

Eintracht Frankfurt
Tottenham
Sporting Lizbon
Marsilya
E GRUBU

Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU

Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag
H GRUBU

Paris Saint-Germain
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

Etiketler şampiyonlar ligi uefa
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