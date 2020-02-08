Semih Özsoy: Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kötü bir gece olduğunu kaydeden Özsoy, "Fenerbahçe için kötü, ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" dedi.

"HAKEME KIZMAYIN, O VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ"

Trabzonspor maçında verilen penaltı kararına değinen yönetici, "Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi. Pozisyonları incelemeye gerek bile yok. Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Filmin fragmanı 5'teki maçta geldi ve bizim maçta film oynadı. Bize bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"A SPOR'A 'HADİ ORADAN' DİYORUM"

A Spor kanalına da mesaj yollayan yönetici, "A Spor'da 'Bize muhtaçlar, sadece doğruları biz söylüyoruz' demişler. Ben onlara 'Hadi oradan' diyorum. Kimsenin dillendiremediğini taraftarımız da başka yorumcular da dillendirir. Onlar da hadlerini aşmasınlar" diye konuştu.

