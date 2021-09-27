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Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Şenol Güneş'in Türkiye'de bir takımı çalıştırmak istemediği konuşuluyor.

Milli takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR
Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Başakşehir, Rizespor , Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR
2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü. 

Akşam

Etiketler şenol güneş
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