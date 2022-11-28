  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sırbistan Kamerun'la berabere kaldı

Sırbistan Kamerun'la berabere kaldı

Sırbistan Kamerun'la berabere kaldı
Güncelleme:

2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Sırbistan ile Kamerun sahadan 3-3'lük skor ile berabere ayrıldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşılaştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kozlarını paylaştı.

Kamerun maçın 29. dakikasında J. Castelletto ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.

Ancak Sırbistan, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1 S. Pavlovic ve 45+3'te S. Milinkovic-Savic golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitmeyi başardı.

Maçın devamında ise 55. dakikada oyuna giren V. Aboubakar 64. dakikada skoru 2-1'e taşırken 66. dakikada asist yaptı.

Kamerun, Choupo Moting'in golüyle skoru 3-3'e taşıdı.

Opta verilerine göre, Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Etiketler sırbistan kamerun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DHKP-C Türkiye sorumlusu ''bir kez daha'' tutuklandı
Arda Kural sürpriz bir proje ile ekranlara geri dönüyor
Nihat Doğan için bomba iddia: Bahar Candan'ın annesiyle kuliste birlikte oldu
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı
Hırvat güzelin Dünya Kupası paylaşımları ''kadına alerjisi olan'' Katarlıları kızdırdı!
Koronavirüs aşısıyla ilgili son araştırmadan kötü haber
Heyecanlandıran keşif: Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu
Su yükleme makinesi arıza yapınca... Sosyal medyayı sallayan olay!
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay hakkında bomba aşk iddiası
Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi