Sırbistan Kamerun'la berabere kaldı

2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Sırbistan ile Kamerun sahadan 3-3'lük skor ile berabere ayrıldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşılaştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kozlarını paylaştı.

Kamerun maçın 29. dakikasında J. Castelletto ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.

Ancak Sırbistan, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1 S. Pavlovic ve 45+3'te S. Milinkovic-Savic golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitmeyi başardı.

Maçın devamında ise 55. dakikada oyuna giren V. Aboubakar 64. dakikada skoru 2-1'e taşırken 66. dakikada asist yaptı.

Kamerun, Choupo Moting'in golüyle skoru 3-3'e taşıdı.

Opta verilerine göre, Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.