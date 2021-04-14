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  4. Şoke eden iddia! Galatasaraylı yıldızın sözleşmesi çalındı

Şoke eden iddia! Galatasaraylı yıldızın sözleşmesi çalındı

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin Zamalek'te ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Galatasaraylı golcü futbolcu, Mostafa Mohamed'in Zamalek ile sarı kırmızılı kulübe gelmeden önce imzaladığı sözleşmelerin çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray 'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki kontratı, kulübünde sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

KULÜPTE ÇIKAN KRİZ İSTİFA GETİRDİ
Mısır'da yayın yapan Koora365 haber sitesinde 'Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray sözleşme Mostafa Mohamed
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