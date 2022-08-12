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Sörloth transferinde mutlu son: Önümüzdeki hafta içerisinde...

Sörloth transferinde mutlu son: Önümüzdeki hafta içerisinde...

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hemen hemen her transfer dönemi adı Süper Lig ekipleriyle anılan Sörloth transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Norveçli golcü Alexander Sörloth, Leipzig'den kesin olarak ayrılma kararı aldı. Leipzig'in Timo Werner'i de kadrosuna katmasının ardından iyiden iyiye yedek kalması kesinleşen Sörloth'un takımdan ayrılacağı tarih de belli oldu.

10 MİLYON EURO'YA BIRAKACAKLAR

Alman ekibinde forma giyen ve orada istediği performansı sahaya yansıtamayan Sörloth, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Leipzig yönetimi de Norveçli golcüye kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. Bu hamlenin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin Sörloth'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklifi yapması durumunda Norveçli oyuncunun transferi tamamlanacak. Sörloth'un önümüzdeki hafta içinde takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.

Etiketler Sörloth transfer
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