Şota'nın yeni takımı belli oldu

Pakhtakor'dan yapılan açıklamada, Arveladze ile anlaşma sağlandığı, 44 yaşındaki Gürcü teknik adam ile yeni transferlerin 23 Haziran Cuma günü basına tanıtılacağı kaydedildi.



1956 yılında kurulan Pakhtakor Kulübü, Özbekistan Ligi'nde 11 kez şampiyonluğu elde ederken, 11 kez de Özbekistan Kupası'nı müzesine götürdü. Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2002 ve 2004 yıllarında yarı finale kadar yükselen Pakhtakor, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin şampiyonları arasında düzenlenen turnuvayı ise 2007 yılında kazanmıştı.



Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.