11 milyon Euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

Her yıl yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin sonunu bir türlü getiremeyen Fenerbahçe yeni sezon için transferde kesenin ağzını açtı. 11 milyon Euroluk yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor.

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı lacivertliler, bu kapsamda İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent’i gündemine almıştı.



Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla anlaşmaya vardı. Ryan Kent, önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyecek.



OLUMLU REFERANS ALDI Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun Kenny Miller ve takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz’dan Türkiye ve Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar aldığı belirtilmişti. Transfermarkt’a göre değeri 11 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.