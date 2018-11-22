  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 22 Kasım 2018 19:48

23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberine göre; 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
A+ A-

23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 22.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TFF'ye tescilli menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TFF'ye tescilli menajer BURAK DENİZLİ'nin"talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TFF'ye tescilli menajer BURAK PUHALOĞLU'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TFF'ye tescilli menajer CENK MELİH YAZICI'nın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TFF'ye tescilli menajer EMİN ÖRNEK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TFF'ye tescilli menajer ERDİNÇ ŞEHİT'in "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TFF'ye tescilli menajer ERSİN GÜRELER'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TFF'ye tescilli menajer GÜDE FAZIL ÖZDEMİR'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TFF'ye tescilli menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TFF'ye tescilli menajer HAMDİ CAN ÇOL'un "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TFF'ye tescilli menajer MAZLUM ALİ BİLECAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DEMİR'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ERDEM KARAGÖL'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TFF'ye tescilli menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- TFF'ye tescilli menajer OGÜN ERDEM'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TFF'ye tescilli menajer ORHAN KIRKPINAR'ın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TFF'ye tescilli menajer ORHUN POULARIZADEH'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- TFF'ye tescilli menajer ÖNER KARALAR'ın "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TFF'ye tescilli menajer SEZER BRAVO'nun "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- TFF'ye tescilli menajer TAN KESLER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TFF'ye tescilli menajer UĞUR AVADAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TFF'ye tescilli menajer YALÇIN SARICA'nın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- GİRESUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. Maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

46- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23.maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

47- Futbolcu ALİHAN KUBALAS'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

48- Futbolcu BERAT TOSUN'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

49- Futbolcu BURAK CEYLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

50- Futbolcu CUMALİ BİŞİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

51- Futbolcu CÜNEYT KÖZ'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

52- Futbolcu DENİZ ATAÇ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

53- Futbolcu DOĞUŞ ALTIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

54 Futbolcu ERHAN KARAYER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

55- Futbolcu IDRISSA DIARRA'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

56- Futbolcu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'nin "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

57- Futbolcu MAHMUT BOZ'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

58- Futbolcu MERT SARI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

59- Futbolcu MOUSSA BAGAYOKO'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

60- Futbolcu OKAN KOCUK'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

61- Futbolcu SERCAN ÇOBANOĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

pfdk , süper lig
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM