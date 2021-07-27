Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında Abdülkadir Ömür sakatlık geçirmişti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu hakkında bilgi verdi.

Trabzonspor, hazırlık maçları kapsamında Riva'da Kasımpaşa ile karşılaştı.

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür maç esnasında sakatlık yaşadı. Abdülkadir'in sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

"DİZİNDE VE BAĞLARINDA..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Dizinde ve bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.