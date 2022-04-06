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Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı ? Resmi açıklama geldi

Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı ? Resmi açıklama geldi

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramoviç'e satıldığı haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi.

Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi. (İHA)

 

Etiketler Abramoviç göztepe süper lig
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