Acun Ilıcalı'dan olay sözler! Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü

Acun Ilıcalı, Hull City için ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken kullandığı "korkunç bir borç" ifadesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, YouTube'da yayın yapan Sansürsüz Futbol kanalına açıklamalarda bulundu. Hull City ve Fenerbahçe için değerlendirmeler yapan Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım döneminden Ali Koç'a yüklü bir borç bırakıldığını söylemesi dikkat çekti.

''ALİ KOÇ'A ENKAZ BIRAKILDI''

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de Ali Koç hikayesi başlayınca ciddi zorluklar başladı. Bunun 1 numaralı sebebinin Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan önceki yönetiminin olduğunu düşünüyorum finansal olarak. Benim görüşüm, Fenerbahçe yönetimi Ali Koç'a enkaz bıraktı. Maddi anlamda söylüyorum. Bugün futbolda paranız olduğu zaman o parayı koyup bir takımı bir yere taşıyamıyorsunuz.

Sahibi olmadığınız için harcama limitiniz var. Rakamları ezbere bilmiyorum ama Win-Win kampanyasını yaptığımız dönemde aldığım bilgiler vardı. Bir baktım, korkunç bir borç var zaten." dedi.

AZİZ YILDIRIM'I KORUDULAR

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Acun Ilıcalı'nın bu sözlerine büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Fenerbahçe'nin efsane başkanına sahip çıktı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"OZAN TUFAN ÇOK YETENEKLİ VE KARAKTERLİ OYUNCU''

"Hull City'de bu sene oluşturacağımız kadro ilk 6 için net bir aday olacak. Futbolda beklentileri çok yukarı taşıdığınız zaman taraftar için iyi bir şey değil. Benim Ozan Tufan'dan beklentim çok büyük. Ozan Tufan için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Ozan Tufan çok yetenekli ve karakterli oyuncu. Ozan Tufan'dan Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu vazgeçmedi, bu benim için yeterli. Milli Takım'ı gururlandırmış."

''ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU KAZANDIK''

Allahyar için başkanımıza parantez açmam lazım. Ona Fenerbahçe'de inanan Ali Koç. Çok zor şartlarda Fenerbahçe'ye kazandırdı. Mirsad Türkcan da operasyonun içinde var. Kolay bir oyuncu değil. Fakat teknik kadro sıcak bakmıyordu. Bu da futbolun parçası. Lukaku gitti Chelsea'de oynayamadı. Allahyar için güzel bir teklifle geldim. Gelin şöyle bir şey yapalım dedim. Yüzde 50-50 olalım. Allahyar bizde patlama yaparsa Fenerbahçe para kazansın. Yarın öbür gün bunu nasıl kaçırdık demeyelim.

Ribery'yi 20 senedir konuşuyoruz. Bizim aramızda koşturuyordu o çocuk. Galatasaray'a büyük kazanç sağlayabilirdi. Bizim takıma da Başkan Ali Koç sempatik bakıyor ve yolu açtı. Çok önemli bir oyuncu kazandık. Allahyar'ın taraftarla olan ilişkisi de çok iyi. Allahyar'ın bonservisinin yüzde 50'si için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro ödedik.

''BU HİKAYE BÖYLE OLMAMALIYDI''

Çok büyük transferlerin tutmadığı ya da bir şekilde problem olduğu biliniyor. Ibrahimovic Barcelona'da oynayamadı. Maradona da oynayamadı. Hocada da aynı şey geçerli, futbolcuda da. Ibrahimovic hâlâ Guardiola'ya sallıyor, Barcelona'ya sallamıyor. Mesut Özil ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu hikaye böyle olmamalıydı.

Mesut Özil'in teknik direktörlerle ilgili bariz problemi var gibi şeyler görüyorum. Buna katılmıyorum. Erol Hoca döneminde tek bir problem yok, Emre Hoca geliyor hiçbir problem yaşanmıyor. Bütün maçlarda Mesut Özil var, sıfır problem."

''VITOR PERERIA'YA HOCA DEĞİL DEMİŞTİM''

Vitor Pereira benim tasvip etmediğim bir hocaydı zaten. Beş sene önce bir röportajımda 'hoca değil' demişim zaten. Yıldızlarla ilgili tek sorunu Mesut Özil olsaydı Pereira'nın anlardım. Pereira'nın Van Persie olayı Youtube'un fenomen videosudur. James Rodriguez'i oynatmıyor Porto'dan gönderiliyor. Nani'yle arası son derece kötü. İrfan Can'la da ciddi problem yaşıyor. Burada Mesut'a da ihale çıkarmayalım. Bazı şeylerin kabul edilmesi lazım."

''FENERBAHÇE'YE İSTEDİĞİMİZ FAYDAYI SAĞLAYAMADI''

Biz bu değerleri acaba doğru şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Ben demiyorum ki, Mesut her konuda kusursuz demiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Acı ama gerçek. Mesut Fenerbahçe'de, Emre dönemini bırakalım, ondan sonraki senede çok da üç maç üst üste oynadı diyemezsin. Vallahi istatistiklere baksak oynamamış da olabilir.

Galatasaray maçının kahramanı, Frankfurt deplasmanında mükemmel top oynadı. Hiç mi üç maç üst üste oynayamadı bu adam. İsmail Hoca bölümüyle ilgili konuşmak istemiyorum, Fenerbahçe'nin iç olayı. Frekansları tutmadı diyebiliriz. Bir dünya yıldızı geldi fakat o sebepten veya bu sebepten Fenerbahçe'ye istediğimiz faydayı sağlayamadı."