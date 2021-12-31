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Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

 Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın ismi, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Etiketler Fenerbahçe Alex de Souza fenerbahçe paylaşım teknik direktör
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