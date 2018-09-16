Ankaragücü evinde ilk kez kazandı

Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Akhisarspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, taraftarı önünde 1-0 galip gelmeyi başardı ve bu sezon kendi evinde ilk kez 3 puanla tanıştı.

Ligde geride kalan haftalarda galibiyetle tnaışamayan Akhisarspor, Ankaragücü deplasmanının 12. dakikasında Moestafa El Kabir’in attığı golle 1-0 geriye düştü.

Youness Mokhtar’ın mükemmel asistini golle sonuçlandıran El Kabir takımının ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı. Akhisarspor ikinci yarıda beraberlik golü için bastırsa da net fırsatları yakalayan ekip Ankaragücü oldu.

Ancak her iki takım da ikinci yarıda yakaladığı gol pozisyonlarını sonuçlandıramayınca mücadele Ankaragücü’nün 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 7 yaparken Akhisarspor 2 puanda kaldı. Başkent ekibi gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.