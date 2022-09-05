Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak

Hem maç sırasındaki gerginlikler hem de maç sonrasındaki skandalla futbolun gölgelendiği MKE Ankaragücü Beşiktaş mücadelesinde Ankaragücü taraftarları Beşiktaşlı bir taraftarı öldüresiye dövdü.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Ankaragücü ve Beşiktaş mücadele etti. Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları arasında yıllardır yaşanan gerilim nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar deplasman tribününe alınmadı. Karşılaşma sırasında tribünlerden Beşiktaşlı futbolculara sık sık yabancı maddeler atıldı. Ankaragücü tribünlerine giren bir Beşiktaş taraftarı ise öldüresiye dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a denk geldi. Josef taraftarı olay yerinden uzaklaştırırken Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.