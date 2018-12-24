Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Henüz ilk dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Soldado, karşı karşıya pozisyonda Boffin'i geçemedi.

11'de Mehmet Ekici'nin kullandığı korner sonrası ceza sahası dışından Skrtel vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Fenerbahçe cephesi penaltı itirazında bulundu ama hakem 'devam' dedi. Gol arayan Fenerbahçe'de 28. dakikada bu kez Hasan Ali kaleyi yokladı ancak Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 40'da Mehmet Ekici'nin frikiği, 41'de ise Eljif'in röveşatası dışarı gidince ilk yarı 0-0 sona erdi.

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Fenerbahçe ikinci devreye de baskılı başladı. 53'te Mehmet EKici'nin müthiş şutunu Boffin aynı güzellikle kurtardı. 5 dakika sonra bu kez Ayew'in vuruşunda Boffin yine gole izin vermedi.

72'de Isla arka direkte inanılmaz bir golü kaçırırken, 3 dakika sonra Neustadter rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. 77. dakikada bu kez Eljif kaleyi yokladı ancak maçın yıldızı Boffin topu kornere tokatladı. Kornerden gelen topta Boffin bir kez daha kalesinde devleşti.

10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında en net gol pozisyonunu 85'te yakalayan Antalyaspor önce Drole, ardından Hakan Özmert ile golü bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 27, Fenerbahçe ise 16 yaptı.

ANTALYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Dk. 82 Drole), Serdar Özkan, Doukara (Dk. 90+2 Fehmi Koç)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla (Dk. 90+2 Reyes) , Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Ayew, Soldado (Dk. 69 Slimani)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Neustaedter (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Mehmet Ekici, Dk. 90+2 Slimani (Fenerbahçe) Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 1: Benzia'nın pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun ceza sahasına girerken vurduğu şutunda, kaleci Boffin uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 20: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topa yükselen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

DAKİKA 28: Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'in son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından kornere çıktı.

DAKİKA 40: Ceza yayının dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

DAKİKA 41: Ayew'in pasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 51: Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 53: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, kaleci Boffin son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 58: Ayew'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

DAKİKA 72: Sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ortasında arka direkte topla buluşan Isla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

DAKİKA 77: Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, soluna giden meşin yuvarlağa son anda uzanarak kornere tokatlamayı başardı.

DAKİKA 85: Doukara'nın pasında defans arkasına sarkan Drole'un topu kontrol etmesinden önce kalesinden çıkan Harun Tekin, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Sarı-lacivertliler, sahaya Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Reyes, Barış Alıcı, Berke Özer, Slimani ve Erten Ersu yedekler arasında yer aldı. Antalya'daki kafilede bulunan Valbuena'nın maç kadrosunda olmadığı görüldü. Bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani cezalı duruma düşecek.

ANTALYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara'ya ilk 11'de şans verdi.

Antalyaspor sahaya Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve Doukara ilk 11'i ile çıktı. Kaleci Boffin'in yanı sıra Yekta ve Chico sarı kart sınırında bulunuyorlar.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Ölümle tokalaşmayın" yazılı pankartla sahaya çıktı.

