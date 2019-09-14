Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Serdar Özkan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında boşta kalan topu kontrol eden Blanco, vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada Serdar Özkan, pasını ceza sahası içinde hareketlenen Sangare’ye bıraktı, bu futbolcunun yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.

40. dakikada Bilal Başaçıkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu önünde bulan Lopes, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Boffin’in çeldiği topu sağ arka direkte Ziya Alkurt’un kaleye gönderdiği top Sangare’ye çarparak dışarı çıktı. VAR hakeminin uyarısıyla Fırat Aydınus, Sangare’nin topun dışarı çıkmadan elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasına gitti.

44. dakikada Adebayor, penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

İKİNCİ YARI

47. dakikada Blanco’nun ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare’nin şutu kaleciden geri döndü. Ancak, maçın hakemi VAR’ın uyarısı ise Nazım Sangare’nin topa vurduğu anda Djedje tarafından düşürüldüğünü tespit ederek penaltı kararı verdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Charles’in ceza sahası dışından şutu az farkla yandan auta gitti.

75. dakikada sağ kanattan Mensah’ın penaltı noktası üzerine kullandığı köşe vuruşunda Poulain’in kafası ağlarla buluştu. 2-2

80. dakikada Blanco’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego x, Bahadır Öztürk x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x (Hakan Özmert dk. 89 ?), Chahechouhe x, Serdar Özkan xx (Fredy dk. 82 x), Mukaıru x (Dala dk. 78 x), Gustavo Blanco xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Miguel Lopez x, Poulaine x, Rıenstra x, Yasir Subaşı x, Hasan Hüseyin Acar x, Djedje x (Tavares dk. 54 x), Ntep x (Ziya Alkurt dk. 31 x), Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu xx (Aksel Aktaş dk. 84 ?), Adebayor xx

Goller: Blanco (dk. 2), Serdar Özkan (dk. 50 pen.) (Antalyaspor), Adebayor (dk. 44 pen.), Poulain (dk. 75) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Ufuk Akyol, Sangare, Serdar Özkan, (Antalyaspor), Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)

