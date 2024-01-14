Antalyaspor'un İsrailli oyuncusundan skandal gol sevinci

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Yehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bilekliği göstererek skandal bir gol sevincine imzasını attı.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor'un golünü atan İsrailli oyuncunun gol sevincinde bileğine yazdığı not ve çizdiği Davut yıldızı taraftarlardan büyük tepki topladı.

Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi.

Antalyaspor'un daha önce Filistin için saygı duruşunu reddeden İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

Jehezkel'in sol bileğinde yer alan sargının üzerinde "100 days 07.10" ifadeleri yer alıyordu.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

İsrailli futbolcunun sol bileğinde savaşın başladığı tarih ve 100. gününde olduğuna vurgu yapıldığı görüldü.

Antalyaspor kulübü, Sagiv Yehezkel'in bu gol sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelen tepkiler sonrası fotoğraf kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”

"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Sagiv Jehezkel’in kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum” sözlerine yer verdi.

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bilgimiz dışında bileğindeki yazıyı paylaşarak propaganda yaptığı görülen Sagiv Jehezkel kadro dışı bırakılmıştır. Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.