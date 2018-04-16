Arda Turan: Ben bu kulübe para kazandırdım

Arda Turan 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Arda, ''Avrupa'da 11 tane kupa kazanmış biri Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor, güzel bir şey bu!' diyerek sitem etti.

Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı sahaya çıkarken Fatih Terim ile tokalaşmadığı yönündeki iddialara cevap verdi. Arda Galatasaray’ın yuvası olduğunu söylerken, ”Ben bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Ben bugüne kadar söylediklerimin arkasındayım. Siz her şeyin farkındasınız ama söyleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.