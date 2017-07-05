Aykut Kocaman'ın forvetteki son formülü: Riad Bajic

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Valbuena ve Carlos Kameni’nin ardından Monaco’dan Nabil Dirar’ı da Türkiye’ye getiren sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman’ın gündemi forvet hattı.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat yönetiminde geçen sezonu şampiyon Beşiktaş’ın 13 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de özellikle forvet hattındaki verimsizlik en sıkıntılı konuların başında geliyor.

Van Persie’nin bir türlü istenilen formu tutmaması, Sow’un inişli çıkışlı oyunu, Fernandao’nun uzun süren sakatlığı ve takımda sürekli krizlere yol açan ve geçtiğimiz günlerde Olympiacos’a satılan Emenike’nin istikrarsız duruşu, skor yükünü sadece Jeremain Lens’in taşıması... Aykut Kocaman’ın yeni sezonda çözmesi gereken en büyük sorun forvet hattı gibi duruyor.

Kocaman Bajic’i istiyor

Atiker Konyaspor’da Aykut Kocaman yönetiminde takımın en istikrarı futbolcularının başında gelen Riad Bajic, çıktığı 32 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman eski öğrencisi Bajic konusunda ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin daha iyi bir forvet bulanamaması durumunda son formül olarak Boşnak golcü için Konyaspor’un kapısını çalacağı gelen haberler arasında. Kocaman'ın ise her halükarda 23 yaşındaki genç oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtiliyor.