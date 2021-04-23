  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Başakşehir antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

Başakşehir antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir tarafından yapılan açıklamaya göre kulübün altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Etiketler Medipol Başakşehir başakşehir açıklama korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısı düşüyor! İşte son 24 saatin korona tablosu
NASA'dan olay Türkiye paylaşımı: ''Vay be!''
Korkudan eve gidemeyen kadın, otomobilde yaşıyor
Erdoğan'ın başdanışmanından kripto para açıklaması
Kripto vurguncusunun eski sevgilisi ''tanıdık'' çıktı!
Nihat Hatipoğlu'nu duygulandıran soru! 'Babam Allah'a inanmıyordu cennete gider mi?'
Bakan Soylu'dan flaş ''Thodex'' açıklaması!
Thodex'in kurucusu, MHP'li vekilin oğluyla ortak çıktı
Salgın trajediye dönüştü: Hastane kapılarında ölüyorlar!
Bakan Koca dün bir şey demedi ama... Bilim Kurulu'ndan tam kapanma tavsiyesi!