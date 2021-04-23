Başakşehir antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir tarafından yapılan açıklamaya göre kulübün altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
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