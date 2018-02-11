Başakşehir - Fenerbahçe: 0-2

Spor Toto Süper Lig’de 21.haftanın dev maçında Fenerbahçe lider Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 32.dakikada takımını 1-0 öne geçiren Fernandao, 56’da bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0’a getirdi ve 3 puan Fenerbahçe’nin oldu. Bu sonucun ardından puanını 41’e çıkaran Fenerbahçe 3. sıraya yükseldi ve 43 puanda kalan rakibiyle farkı 2’ye indirdi. 2 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, 2 haftada 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir ise ağır bir yara aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı’nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir’de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro’ya görev vermezken Elia’yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan’ı ise ilk 11’de sahaya dürdü.

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE’DE NETO VE GIULIANO 11’DE

Fenerbahçe’de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18’inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11’de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı’ya ise görev vermedi.

ARDA TURAN İLK KEZ 11’DE

Medipol Başakşehir’in devre arasında Barcelona’dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11’de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan’a ilk 11’de şans verdi.

LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

31 maçlık yenilmezlik serisi

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor. Medipol Başakşehir’in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Abdullah Avcı’nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı’nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu. Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016’da Osmanlıspor’a karşı 3-2’lik sonuçla almıştı.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe’de ise 3 futbolcu forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bıraktı. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.