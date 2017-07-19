Başakşehir Luccas Claro için nabız yokladı

Geçen sezon lig ikinci sırada tamamlarken ve Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Medipol Başakşehir transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi önceliğini stoper bölgesine verirken, Gençlerbirliği'nin stoperi Luccas Claro için Ankara ekibinin kapısın çalmaya hazırlanıyor.

Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün'ün ayrılıkları sonrası Aurelien Chedjou'yu da sakatlıktan dolayı kaybeden Başakşehir'de stoper krizi yaşanıyor. İstanbul ekibi kadrosunda faydalanabildiği Alexandru Epureanu ve Egemen Korkmaz ikilisine bir isim daha eklemek istiyor.

Gençlerbirliği geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya Ligi takımlarından Coritiba'dan bedelsiz transfer ettiği Luccas Claro için 2 milyon Euro istiyor.

25 yaşındaki futbolcu Ocak ayında katıldığı Gençlerbirliği'nde geçen sezon 20 resmi maça çıktı.

Stoper transferini tamamlamasının ardından Başakşehir'in, Cengiz Ünder'in ayrılığı sonrası bir de kanat oyuncusu transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında.