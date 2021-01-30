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  5. 30 Ocak 2021 16:07

Başakşehir'in yeni hocası belli oldu

Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Başakşehir'in yeni hocası belli oldu
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.

 

AA

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