Bernard Mensah resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, bu kapsamda La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosun kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mensah ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlılar, daha önce Michael Rangel, Trezeguet, Syam Ben Youssef ve Markus Neumayr'ı kadrosuna katmıştı.