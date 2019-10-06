Beşiktaş 2 - 0 Alanyaspor (Süper Lig puan durumu)

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ile lider Alanyaspor karşılaştı. Maçın ilk yarısında tek önemli pozisyon vardı. 36'da Bakasetas'tan pası alan Cisse, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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Beşiktaş ikinci yarının başında golü buldu. 49'da N'Koudou ceza sahasında Baiano'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 52'de penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra ise Alanyaspor beraberlik golüne yaklaştı. Junior Fernandes'in ceza sahası içerisindeki vuruşunu Vida çizgiden çıkardı.

64'te Alanyaspor cephesi Atiba'nın elle oynadığını belirterek penaltı bekledi ancak Arda Kardeşler 'devam' dedi. 5 dakika sonra ise Burak Yılmaz bu kez asisti yaptı, Diaby bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

Alanyaspor 2-0'dan sonra gol ararken savunmasında da büyük boşluklar verdi. 78'de Marafona'nın hatasında N'Koudou uzak mesafeden topu boş kaleye göndermek istedi ancak bu amacına ulaşamadı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 8'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.

