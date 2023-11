Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan 200 milyon Euro'luk proje

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, 200 milyon Euro'luk müjdeyi "Devletten her anlamda izin aldık" diyerek açıkladı.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçime az bir süre kala düzenlediği lansmanda projelerini tek tek açıkladı.

"HER AYRINTIYA HAKİMİZ"



"Beşiktaşımızın olağanüstü genel kuruluna sadece 4 gün kaldı. Adaylık sürecinde sayısız Beşiktaşlıyla bir araya geldik. Görüşlerini dinledik, önerilerini not ettik. Hepimizin derdi aynı. Sonuç olarak, bir kere daha anladık ki camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok. Futboldan başlayarak, mali yapıyla, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsinde tek tek yaratacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her ayrıntıya hakimiz"

"VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ"



"İlk günden söylediğim gibi yapamacağım hiçbir projeyi açıklamayacağım. Kısa vadeli en büyük işimizin futbol takımını ayağa kaldırmak olduğunu tekrar belirtmek isterim. Rıza hocamızın talepleriyle, 2-3 nokta transferler takımımıza ivme kazandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için görüşmeleri ve maddi hazırlıkları yaptık. 3 Aralık akşamı bu takviyeleri yapmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek istiyoruz"

"BANKA BORÇLARINI KAPATACAĞIZ"



"Banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Komşu mesafede 70-80 m2'lik alan var. Bu alanı da projeyi de alırsak, faiz yükünden kurtulacağız. Bu projenin geliştirilmesinde başta Serhan Çetinsaya olmak üzere, tüm Beşiktaşlı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu gelirin transfere harcanmamasını teminat altına almak zorundayız. Tüm geliri kulübün kasasına girmeden bankalara gitmesi konusunda planladık. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız."

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR



"Stadımızın, Yeni Açık Tribünü’nde uygulayacağımız, “Safe Standing Sandalyelerimiz” ile kapasitemizi artıracağız. Böylelikle, 9836 bilet daha satarak, gücümüze güç katacağız. Stadımızda yapacağımız bir değişiklik daha; Misafir takım tribününü iki kat olarak kurgulayarak, alanı daraltacağız. Bu daralmayla birlikte, misafir takımın sesini daha da az duyacağız. Ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında, rakip tribüne ses yutucu şeffaf panel konumlandıracağız. Hep birlikte yeniden desibel rekoru kırmaya var mısınız?"

"200 MİLYON EURO GELİR"



"İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede yer alacak Beşiktaş gayrı menkul projesini hayata geçiriyoruz. Yarım milyon m2'lik ağaçsız, eski bir maden arazisinin Beşiktaş'a kazandırılması için devletten onayımızı aldık, arsa sahipleriyle ön anlaşma yaptık. Buraya yapılacak gayrimenkullerle 200 Milyon Euro elde edilecek."