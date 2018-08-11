Beşiktaş Başkanı Firet Orman açıkladı: Olağanüstü seçime gidiliyor

Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, kulübün seçime gideceğini açıkladı.

İşte Orman'ın o açıklaması:



Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım.

Yeniden mücadele için seçime gideceğim. Aday olmak isteyenler açıklasın...