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  5. 13 Ekim 2018 14:06

Beşiktaş Brahimi için bir kez daha kolları sıvadı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

Beşiktaş Brahimi için bir kez daha kolları sıvadı
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Başkan Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.

Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

(Fotomaç)

 
 

Yacine Brahimi
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