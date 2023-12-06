Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 09 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.
Deplasman takım taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.
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