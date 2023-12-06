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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı
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Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 09 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Deplasman takım taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.

 

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe fenerbahçe beşiktaş deplasman tribün taraftar karar süper lig
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