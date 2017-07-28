Beşiktaş Gignac'ın peşini bırakmıyor

Beşiktaş'ta forvet arayışlarında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bir süredir Valencia ile Alvaro Negredo için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim önemli mesafe kat etmesine rağmen Negredo'dan gelen cevapla sarsıldı. İspanyol golcü yönetime verdiği cevapta Beşiktaş'tan düşünmek için süre istedi. 31 yaşındaki oyuncunun kendisine teklif edilen rakamı az bulduğu gerekçesiyle oyalama taktiği izlediği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş daha önce alternatif adaylar arasında olan Gignac'a yeniden yöneldi. Fransız golcü için Tigres kulübünün kapısı yine çalındı.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Meksika kulübü 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gignac'ın bonservisiyle satılabileceğini kiralanmanın söz konusu olmadığını Beşiktaş'a bildirdi. Tigres'in Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro gibi bir rakam sunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın bu rakamı 5 milyon Euro'ya indirmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz sürüyor.

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