Beşiktaş, Graziano Pelle'yi gündemine aldı

Siyah-beyazlılar, transfer dönemi kapandıktan sonra Negredo'yu Al Nasr'a satmıştı. Devre arasında kadar teknik direktör Güneş'in elinde Larin, Love, Güven Yalçın ve Pektemek bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı, Güven ve Pektemek'i ilk aşamada düşünmüyor.

Siyah-beyazlılar, Çin'in Luneng takımında oynayan Pelle'ye kanca attı. 33 yaşındaki 1.93'lük yıldızın sözleşmesi aralık ayında bitiyor.

İtalyan golcü de kariyerinin sonunda yeniden Avrupa'da top koşturmak istiyor. Beşiktaş bonservis ödemeden, makul bir ücretle tecrübeli ismi kadroya katmaya çalışacak. Pelle bu sezon Luneng formasıyla 21 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.

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