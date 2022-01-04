Beşiktaş o ismi takıma geri çağırdı
Beşiktaş'ın kiralık olarka Uşakspor'da forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat kadroya geri çağrıldı.
Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcu Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri dönecek.
A Spor'un haberine göre; Kerem Kalafat kadroda Rosier'in alternatifi olarak yer alacak. 20 yaşındaki futbolcu Kerem Kalafat,
2.Lig'de Uşakspor formasıyla 16 maçta oynadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol