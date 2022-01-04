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Beşiktaş o ismi takıma geri çağırdı

Beşiktaş o ismi takıma geri çağırdı

Beşiktaş'ın kiralık olarka Uşakspor'da forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat kadroya geri çağrıldı.

Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcu Kerem Kalafat Beşiktaş'a geri dönecek.

A Spor'un haberine göre; Kerem Kalafat kadroda Rosier'in alternatifi olarak yer alacak. 20 yaşındaki futbolcu Kerem Kalafat, 

2.Lig'de Uşakspor formasıyla 16 maçta oynadı.

Etiketler Beşiktaş kerem kalafat rosier uşakspor beşiktaş
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