Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyircisiz oynanacak

Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında deplasman seyircisinin yer almayacağını açıklandı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak.

4 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak müsabakada Trabzonspor seyircisinin stada alınmayacağı kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Taraftarlarımıza Önemli Duyuru Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL’den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın maçları

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. İşte haftanın maçları...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)