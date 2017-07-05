Beşiktaş ve Fenerbahçe Wilfried Bony'nin peşinde

Kadrosunu forvet transferiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester City'de şans bulamayan Wilfried Bony'yi gündemine aldı. İki takım da bu futbolcu için Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak transferi çıkmaza sokavak 2 önemli konu var. Birincisi Manchester City'nin bu futbolcuyu satmak istemesi. Diğeri ise Bony'nin Manchester City'de ya da başka bir Premier Lig ekibinde oynayıp kendisini göstermek istemesi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

2 sezon önce Swansea'den 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verilen Bony'nin bonservisi el yakıyor. Bu futbolcudan para kazanmak isteyen İngiliz ekibi, Fildişi Sahilli oşuncu içen 20 milyon Euro istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise oyuncuyu kiralamak istiyor.

İHA