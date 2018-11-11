Beşiktaş Vodafone Park'ta ağır yaralı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki golünü 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 18 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 14'e çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 13. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafayla vuran Güven Yalçın, kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Robinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte David Braz, topu aşırtma bir şekilde kaleye gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un kafayla çizgi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1

31. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ortasına Torje, topa gelişine vurdu. Torje'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza alanının hemen dışından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı gitti.

40. dakikada Güven Yalçın'ın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Robinho'un şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba’ya çarpan top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Oğuzhan’ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor’u deplasmanda öne geçirdi. 1-2

60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt kararıyla golü iptal etti.

80. dakikada Güven’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Beşiktaş: Tolga x, Gökhan Gönül xx, Pepe xx (Roco dk. 79 x), Vida x, Caner x, Atiba x (Dorukhan dk. 58 xxx), Oğuzhan x (Mustafa dk. 57 xx), Quaresma xx, Ljajic xx, Babel x, Güven xxx

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Braz xxx, Bjarsmyr xx, Emre xxx (Ndinga dk. 81 ?), Hakan xx, Medjani xx, Robinho xxx, Torje xx, Ziya xxx (Uğur dk. 85 ?), Kone x (Muhammet dk. 65 xx)

Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14), Emre Kılıç (dk. 53), (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Braz, Hakan (DG Sivasspor), Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı kadroya almadı.

Alman kaleci Loris Karius'u Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da oynatmayan Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında da kaleyi Tolga Zengin'e emanet etti. Yedek kaleci olarak ise Utku Yuvakuran görev yaptı.

Tolgay Arslan'a da Demir Grup Sivasspor maçında görev vermeyen Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Genk maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Jeremain Lens ve cezalı Gary Medel'in yanı sıra Dorukhan Toköz ile Necip Uysal'a Demir Grup Sivasspor maçında görev vermedi.

Güneş, bu 4 futbolcunun yerine savunmanın sağında Gökhan Gönül'e, orta sahada Atiba Hutchinson ile Adem Ljajic'e, forvette ise Güven Yalçın'a forma verdi.

Tolga Zengin ligde 9 maç sonra kalede

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında son kez kaleye geçen Tolga Zengin, 9 haftalık aranın ardından yeniden kaleye geçti.

Tecrübeli kaleci Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da Beşiktaş kalesini korumuştu.

Güneş'ten Güven Yalçın sürprizi

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında genç forvet Güven Yalçın'a forma verdi.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Güven Yalçın böylelikle ilk kez bir resmi maça 11 kişilik kadroda başlamış oldu.

19 yaşındaki forvet ligde daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Hakkari şehitleri unutulmadı

Karşılaşma öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı.

İstiklal Marşı öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısına antrenör Hakan Keleş yönetiminde çıktı.

