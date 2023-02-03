Beşiktaş'ın, Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanırken yarın Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Bu zorlu maç öncesi Siyah Beyazlılar'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta 4 aydır formasından uzak kalan ve son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılan Rachid Ghezzal bu zorlu deplasmanda kadroda yer aldı. Yeni transfer de Şenol Güneş'in tercihiyle kadroda yer aldı.

Ayrıca Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Josef de Souza ve Nathan Redmond ile birlikte cezası bulunan Gedson kadroda yer almadı.