Beşiktaş'tan bir transfer de yönetime!

Beşiktaş’ın yeni İletişim Direktörü belli oldu. Siyah-Beyazlıların yeni iletişim direktörünün birkaç gün içerisinde görevine başlaması bekleniyor.

Çeşme'den tatilden çağrılarak, Beşiktaş'ın İletişim Direktörlüğü için görüşmeye çağrılan gazeteci Meriç Müldür'ün yakın çevresine, "Bu iş oldu. Bugün son şekliyle tekrar Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğim" dediği öğrenildi.

Müldür'ün ayrıca dostlarına "Beni tatilden, Çeşme'den çağırdılar. Geldim Başkanla bizzat görüştüm. Birçok konuda anlaştık" diyerek ayrıntıları paylaştığı da öğrenildi. Yakın çevresine bugün bir kez daha ayrıntıları görüşmek üzere kulübe gideceğini söylediği belirtildi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Bülent Ülgen'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında görevinden ayrılmasının ardından Siyah-Beyazlıların yeni iletişim direktörü gazeteci Meriç Müldür oldu.

Çebi'nin danışmanı Can Çobanoğlu'nun bizzat yürüttüğü çalışmalar sonrasında Meriç Müldür'le anlaşıldığı öğrenildi.

Müldür'ün birkaç gün içinde göreve başlaması bekleniyor.