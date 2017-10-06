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  5. 06 Ekim 2017 12:21

Beşiktaş'tan Lucas Lima hamlesi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Lucas Lima için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'tan Lucas Lima hamlesi
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Siyah-beyazlı taraftarlar ise oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu...

Son dönemin moda sloganı şimdi de Brezilyalı 10 numara için kullanılıyor. Lucas Lima'nın hesaplarına on binlerce mesaj atıldı.
 
'Come to Beşiktaş' sadece Türkiye'de değil dünyada ses getirmiş, siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada başlattığı çılgınlık büyük ilgi görmüş, hem tişörte hem de transfer açıklama şovuna dönüşmüştü.
 
Ve 'Come to Beşiktaş' Tayfa'nın yeni hedefi belli oldu: Lucas Lima.
 
Başkan Fikret Orman'ın gözdesi, Brezilyalı 10 numaranın sosyal medya hesaplarına özellikle Instagram sayfasına taraftarlar hücum etti.
 
Lima'ya on binlerce 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı. Yönetim, 31 Aralık'ta kontratı bitecek 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini arıyor.
 
Talisca için Benfica'dan olumsuz yanıt alınırsa Lima ile sözleşme imzalanacak.
 
Fotomaç

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