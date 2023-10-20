Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'e geliyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında “Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala” ifadelerini kullanarak dünyaca ünlü bir ismin peşinde olduklarını açıkladı.

Doğan, yaz transfer döneminde transfer edilemeyen bir isim için devre arasında teklif yapılacağını kaydederek, “Yazın almaya çalıştığımız birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu. Doğan’ın kast ettiği ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Doğan, yaz transfer döneminde transfer edilemeyen bir isim için devre arasında teklif yapılacağını kaydederek, “Yazın almaya çalıştığımız birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu. Doğan’ın kast ettiği ismin kim olduğu ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM BELLİ OLDU

Muhabir Yunus Emre Sel, Doğan’ın hedefindeki ismin Liverpool takımında forma giyen Thiago Alcantara olduğunu belirtti. Sel, bu futbolcunun transferi için gündemin sıcak olduğunu kaydetti.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Thiago, bu sezon hiçbir resmi maçta görev almadı. Forma şansı bulamayan futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Yıldız isim Liverpool formasıyla çıktığı 97 maçta 3 gol attı, 6 asist yaptı. Yıldız futbolcu merkez orta saha, önlibero, on numara, orta saha sol, orta saha sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Thiago kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool takımlarının formalarını giydi.