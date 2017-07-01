''Bonservisime ödenen parayı boşa çıkartmayacağım''

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon, Slovakya'daki hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Maicon şöyle konuştu: "Çok teşekkür ediyorum ve Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Tekrar Avrupa'ya döndüğüm ve böyle büyük bir kulüple döndüğüm için çok mutluyum.

"Kariyerimin en özel ve önemli anlarından birini yaşattılar. Oyuncu arkadaşlarım, kulüp çalışanları, yönetim ve başkan beni çok iyi karşıladı. Kulübü mutlu edebilmek için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak ayında çıkan haberler söylentiydi. Benim ve menajerimin de kulağına geldi o haberler.

"Fizik ve mental olarak çok güçlü olmamız gerekiyor"

3-4 hafta önce resmi teklif aldık ve bunu duyduğum zaman işin büyük kısmı bitmişti. Galatasaray gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi güzeldi daha sonra da kulüpler bir araya gelip görüştüler. Sahada sadece isim kazanmıyor. Sizin de fizik, mental olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Otomatikman bizi başarıya götürecek isimler var."

"Emirates Kupası'nda G.Saray'ın büyüklüğünü anlamıştım"

Evet bana ödenen para var ve bu G.Saray'ın benim oyunuma ne kadar güvendiğini gösteriyor. Her konuda yüzde yüz performansımı vererek yapılan yatırımı boşa çıkarmayacağım. Maksimumu vermek istiyorum. Galatasaray'la ilgim tabii ki vardı. Emirates Kupası'nda G.Saray'la karşılaşmıştık. Orada G.Saray'ın ne kadar büyük camia olduğunu anlamıştım. Defansı en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. İyi hücum ettiğiniz zaman da otomotik olarak başarı gelecektir. Türkiye Süper Ligi'nin güce dayalı olduğunu biliyorum. Muslera mükemmel bir arkadaş. Lugano'dan da bilgi almıştım. Muslera benimle bire bir ilgilenen bir arkadaşım.