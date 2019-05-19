Bursaspor - Göztepe maçına damga vuran VAR kararı!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanattan duran top kazanan Göztepe'de Berkan Emir, ceza sahasına orta yapmayı tercih etti. Bursaspor savunmasından sıyrılan Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bursaspor deplasmanında golu bulan Göztepli futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, orta hakem Mete Kalkavan, VAR Hakemi Koray Gençerler ile pozisyon hakkında görüşme yaptı. Koray Gençerler'den gelen uyarı sonrası Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve ofsayt gerekçesiyle golün iptal olduğunu belirtti.

