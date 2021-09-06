Caner Erkin'den yeni takımıyla ilk paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i transfer etti.

Fenerbahçe'de Pereira'nın takımın başına gelmesi sonrasında kadro dışı kalan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Caner Erkin ile kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Fatih Karagümrük formasıyla çekildiği fotoğrafa da yer verildi.

İstanbul temsilcisi ayrıca, son olarak Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Belçikalı futbolcunun çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giydiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Bu arada Fenerbahçe Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.