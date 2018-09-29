Cimbom'da Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Muslera şoku

29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Kone ile çarpışan Emre Akbaba, acı içerisinde yerde kaldı. Tedavi olduktan sonra oyuna geri dönen Emre, devam edemedi ve yerini Fernando'ya bıraktı.

Emre'nin durumunun bugün belli olacağı ancak Porto maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Arka adalesinde sakatlık yaşayan ve bugün MR'a girecek Eren Derdiyok'un durumu da kritik.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera ise 84. dakikada topu oyuna sokarken kasığından sakatlandı. Üç oyuncu değişiklik hakkı kullanıldığı için Uruguaylı file bekçisi, devam etmek zorunda kaldı. Maç sonrası yapılan ilk kontroller sonrası Muslera'nın durumunun ciddi olmadığı açıklandı.