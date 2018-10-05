Cocu: Ersun Yanal tezahüratları bizi daha da kamçılamalı

Phillip Cocu aldıkları galibiyeti değerlendirirken, Süper Lig'de oynayacakları Medipol Başakşehir maçı hakkında da konuştu.

Hollandalı teknik adam maçla ilgili ''İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Enerjik bir takım vardı, kenarları iyi kullandık. Çok fazla sayıda orta yapmayı başardık. Devre arasında baskıya devam edelim, bu şekilde devam edersek golü buluruz diye konuştuk'' ifadelerini kullandı.

''MORAL VE ÖZ GÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR SONUÇ''

Hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Cocu ''Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık'' dedi.

COCU'DAN BAŞAKŞEHİR MAÇI İÇİN DEĞERLENDİRME

Başakşehir ile ligde oynayacakları maç hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam ''Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Rakibimizin kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Yarın itibariyle o maça hazırlanmaya başlayacağız'' şeklinde konuştu.

Phillip Cocu Eljif Elmas hakkında da ''Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

Yaşanan terör saldırısı hakkında da konuşan Cocu, ''Bugünkü terör saldırısı ile ilgili, kalbimiz yakınlarını haybeden ailelerle birlikte. Futboldan çok daha büyük durumlar vardır, gerçekler vardır hayatta. Hem kulübümüzün, hem oyuncularımızın, hem benim hislerimi paylaşmak istedim'' dedi.

Forvet seçimleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Hollandalı teknik adam ''Bu akşam tek forvetle sahaya çıksaydık, Slimani'yi doğru pozisyonda topla buluşturmamız zor olurdu. Onun yanına Frey'i koyduk ve geçmiş maçlara göre çok daha fazla şans yakaladık. Harun bu kulübe yeni katılan bir oyuncu. Diğer oyuncuları tanıması önemli. Bu sadece antrenmanlarla olmaz. Ona daha fazla maç oynama imkanı verme kararını aldık'' ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL SORUSUNA CEVAP VERDİ

'Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Phillip Cocu, “Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiç problemim yok. Bu durum daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı” cevabını verdi.



