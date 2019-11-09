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  5. 09 Kasım 2019 19:30

Demir Grup Sivasspor 2 - 0 İttifak Holding Konyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u 2-0 mağlup etti, 21 puanla ve maç fazlasıyla ligin liderlik koltuğuna oturdu.

Demir Grup Sivasspor 2 - 0 İttifak Holding Konyaspor (Spor Toto Süper Lig)
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Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor güzel gollerle 2-0 kazandı.

Emre Kılınç, 80. dakikada yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzanamayacağı noktaya meşin yuvarlağı gönderdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. 89. dakikada sahneye çıkan Hakan Arslan da 2-0'lık skoru getiren isim oldu.

Konyaspor'da Shengelia, 75. ve 78. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Sivasspor evindeki 6. maçında 5. gaibiyet ve 1 beraberliğe ulaştı ve toplamda 21 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Konyaspor ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenik ayrıldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig , Demir Grup Sivasspor , İttifak Holding Konyaspor
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