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  5. 02 Kasım 2018 18:23

Derbi öncesi olay! 7 taraftar gözaltında

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarını desteklemek için Türk Telekom Stadı'na gelen Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüsün camı kırıldı. Araçtan indirilmeyen Fenerbahçe taraftarları arasından camı kıran kişinin tespit edilememesi üzerine otobüs direkt karakola...

Derbi öncesi olay! 7 taraftar gözaltında
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Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi.

Taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

Başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alınırken, toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

Türk Telekom Stadı , Galatasaray-Fenerbahçe
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