Derbi öncesi olay! 7 taraftar gözaltında

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi.

Taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

Başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alınırken, toplam gözaltı sayısı 7 oldu.